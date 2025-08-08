Турция призвала к давлению на Израиль из-за плана по взятию Газы под контроль

Турция в пятницу призвала международное сообщество не допустить реализации планов Израиля по установлению контроля над Газой.

Об этом говорится в заявлении турецкого Министерства иностранных дел, сообщает "Европейская правда".

В своем заявлении МИД Турции назвал израильские планы в отношении Газы "тяжелым ударом" по миру и безопасности.

В ведомстве отметили, что Израиль должен "немедленно отменить свои военные планы, согласиться на перемирие в Газе и начать переговоры с целью урегулирования на основе решения о двух государствах".

"Мы призываем международное сообщество выполнить свои обязанности, чтобы предотвратить реализацию этого решения, которое имеет целью сделать Газу непригодной для жизни и принудительно выселить палестинцев с их земель, что противоречит международному праву и гуманитарным ценностям", – подчеркнуто в заявлении.

Напомним, утром 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план взятия под контроль города Газа.

Эти планы уже раскритиковал премьер Великобритании Кир Стармер.

В то же время, по данным портала Axios, президент США Дональд Трамп не возразил против планов Израиля взять Газу под полный контроль.