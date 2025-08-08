Нидерланды присоединились к воздушной доставке помощи гражданским лицам в секторе Газа

С пятницы Нидерланды присоединяются к странам, которые сбрасывают с военно-транспортных самолетов помощь для гражданских лиц в секторе Газа.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

В течение дня 8 августа военно-транспортный самолет Нидерландов, который перед этим вылетел из Эйндховена в Иорданию, выполнит первые сбросы продуктов и других предметов первой необходимости над сектором Газа.

Решение об участии Нидерландов в "воздушном мосту" приняли на прошлой неделе после запроса Иордании.

Самолет Нидерландов будет выполнять вылеты ежедневно в течение следующих двух недель. В грузах, оснащенных парашютами для мягкой посадки, упакованы продукты длительного хранения, питьевая вода, лекарства и другие медикаменты.

Такие рейсы уже выполняют самолеты Германии, Франции и Бельгии, на днях присоединится также Италия.

Напомним, премьер-министр Великобритании раскритиковал решение властей Израиля о взятии под полный контроль сектора Газа.

По данным портала Axios, президент США Дональд Трамп не возразил против этих планов Израиля.