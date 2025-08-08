Зеленський та Туск обговорили вступ України в ЄС та закінчення війни

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском щодо низки питань, серед яких, зокрема, було нещодавнє спілкування із лідером США Дональдом Трампом, а також переговорний процес щодо членства України у Європейському Союзі.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 8 серпня, Зеленський повідомив про телефонну розмову із прем’єр-міністром Польщі. За його словами, вони встигли обговорити спільну роботу заради миру, спільне оборонне виробництво, підтримку українців і переговорний процес щодо членства України у Євросоюзі.

Зеленський поінформував Туска щодо розмови з Трампом та європейськими колегами, яка відбулася після зустрічі посланника президента США Стіва Віткоффа та господаря Кремля Владіміра Путіна.

"Обговорили наявні дипломатичні можливості та домовилися, що будемо координуватись і працювати заради спільних європейських інтересів. Україна, Польща, інші європейські нації однаково потребують сильних основ своєї безпеки та незалежності. Надійний мир потрібен усім", – зазначив президент.

Також вони обговорили ситуацію з переговорним процесом щодо членства України у Євросоюзі.

"Ми з Дональдом погодилися, що перший переговорний кластер для України та Молдови має бути відкритий одночасно. Україна та Молдова разом починали цей шлях і мають так само рухатися ним далі", – наголосив український лідер.

Окрім цього, за словами Зеленського, вони з Туском поспілкувалися щодо деяких нормативних зміни в Польщі, що зачепили українських студентів.

"У час такої війни складнощі для дітей, для студентів особливо болісно сприймаються. Попросив Дональда розглянути цю ситуацію, допомогти українській молоді", – додав він.

Нагадаємо, Молдова прагне розпочати переговори про вступ до ЄС до парламентських виборів у вересні, аби протидіяти російській дезінформації в країні про Євросоюз.

Як відомо, через блокування Угорщиною початку переговорів з Україною постало питання про розрив пакета України і Молдови, аби не погіршити позиції президентки Молдови Маї Санду перед парламентськими виборами. Проте у ЄС вірять у можливість подолати вето Орбана невдовзі після початку головування Данії у Раді ЄС, тож цього сценарію поки вдалося уникнути.

