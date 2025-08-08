Зеленский и Туск обсудили вступление Украины в ЕС и окончание войны

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском по ряду вопросов, среди которых, в частности, было недавнее общение с лидером США Дональдом Трампом, а также переговорный процесс относительно членства Украины в Европейском Союзе.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 8 августа, Зеленский сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Польши. По его словам, они успели обсудить совместную работу ради мира, совместное оборонное производство, поддержку украинцев и переговорный процесс относительно членства Украины в Евросоюзе.

Зеленский проинформировал Туска о разговоре с Трампом и европейскими коллегами, который состоялся после встречи посланника президента США Стива Уиткоффа и хозяина Кремля Владимира Путина.

"Обсудили имеющиеся дипломатические возможности и договорились, что будем координироваться и работать ради общих европейских интересов. Украина, Польша, другие европейские нации одинаково нуждаются в сильных основах своей безопасности и независимости. Надежный мир нужен всем", – отметил президент.

Также они обсудили ситуацию с переговорным процессом относительно членства Украины в Евросоюзе.

"Мы с Дональдом согласились, что первый переговорный кластер для Украины и Молдовы должен быть открыт одновременно. Украина и Молдова вместе начинали этот путь и должны так же двигаться по нему дальше", – подчеркнул украинский лидер.

Кроме этого, по словам Зеленского, они с Туском пообщались по некоторым нормативным изменениям в Польше, которые затронули украинских студентов.

"Во время такой войны сложности для детей, для студентов особенно болезненно воспринимаются. Попросил Дональда рассмотреть эту ситуацию, помочь украинской молодежи", – добавил он.

Напомним, Молдова стремится начать переговоры о вступлении в ЕС до парламентских выборов в сентябре, чтобы противодействовать российской дезинформации в стране о Евросоюзе.

Как известно, из-за блокирования Венгрией начала переговоров с Украиной встал вопрос о разрыве пакета Украины и Молдовы, чтобы не ухудшить позиции президента Молдовы Майи Санду перед парламентскими выборами. Однако в ЕС верят в возможность преодолеть вето Орбана вскоре после начала председательства Дании в Совете ЕС, поэтому этого сценария пока удалось избежать.

О подготовке к переговорам читайте в статье "Кухня евроинтеграции: как готовят переговоры об общем рынке с ЕС и чего хочет Украина".