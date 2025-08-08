Фон дер Ляєн закликала Ізраїль переглянути плани з захоплення Гази

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила занепокоєння через рішення керівництва Ізраїлю схвалити операцію з захоплення всього сектора Гази.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала на Х.

Фон дер Ляєн вважає, що рішення уряду Ізраїлю про продовження військової операції в секторі Гази "має бути переглянуте", при цьому всі захоплені угрупованням ХАМАС заручники мають бути звільнені.

"Необхідно надати негайний і безперешкодний доступ гуманітарної допомоги до сектора Гази для доставки найнеобхіднішого на місця. Зараз необхідне припинення вогню", – додала вона.

Нагадаємо, зранку 8 серпня військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив план взяття під контроль міста Газа.

Ці плани вже розкритикував прем’єр Великої Британії Кір Стармер, а Бельгія викликала посла Ізраїлю.

Водночас, за даними порталу Axios, президент США Дональд Трамп не заперечив щодо планів Ізраїлю взяти Газу під повний контроль.