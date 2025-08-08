Фон дер Ляйен призвала Израиль пересмотреть планы по захвату Газы

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила обеспокоенность из-за решения руководства Израиля одобрить операцию по захвату всего сектора Газы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала на Х.

Фон дер Ляйен считает, что решение правительства Израиля о продолжении военной операции в секторе Газы "должно быть пересмотрено", при этом все захваченные группировкой ХАМАС заложники должны быть освобождены.

"Необходимо предоставить немедленный и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в сектор Газы для доставки самого необходимого на места. Сейчас необходимо прекращение огня", – добавила она.

Напомним, утром 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план взятия под контроль города Газа.

Эти планы уже раскритиковал премьер Великобритании Кир Стармер, а Бельгия вызвала посла Израиля.

В то же время, по данным портала Axios, президент США Дональд Трамп не возразил относительно планов Израиля взять Газу под полный контроль.