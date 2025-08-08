ЗМІ: Вашингтон і Москва готують угоду щодо українських територій до зустрічі лідерів

Вашингтон і Москва хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій, захоплених під час її повномасштабного вторгнення.

Про це агентству Bloomberg повідомили обізнані співрозмовники, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, американські та російські посадовці працюють над домовленістю щодо територій для запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна, яка може відбутися вже наступного тижня.

Як зазначається, США намагаються заручитися підтримкою України та європейських союзників для цієї угоди, яка далека від остаточного ухвалення.

Співрозмовники стверджують, що як частина угоди, Росія мала б зупинити наступ у Херсонській і Запорізькій областях України по нинішній лінії фронту. Водночас вони застерегли, що умови та плани угоди ще перебувають у процесі розробки та можуть змінитися. Невідомо, чи готова Москва відмовитися від будь-яких зайнятих територій, зокрема від Запорізької атомної електростанції.

За словами співрозмовників, мета домовленості – фактично заморозити війну та підготувати ґрунт для перемир’я й технічних переговорів про остаточне мирне врегулювання.

Також вони звернули увагу, що й досі невідомо, чи погодиться Путін взяти участь у тристоронній зустрічі з Трампом і президентом Володимиром Зеленським.

Багато посадовців, зокрема американських, скептичні щодо готовності Путіна зупинити війну та щиро укласти мирну угоду, яка не забезпечить досягнення його заявлених цілей в Україні.

Зазначимо, це не перша інформація "від джерел", яка з’являється у ЗМІ після того, як спецпосланник американського президента Стів Віткофф з’їздив у Росію та зустрівся із Путіним. Зокрема, напередодні польське видання Onet писало, що дізналось про зміст американської пропозиції щодо України, яка була представлена Путіну на переговорах з Віткоффом у Москві.

До тієї пропозиції начебто входив пункт про фактичне визнання окупованих Росією територій шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років.

Зазначимо, помічник глави Кремля Юрій Ушаков повідомляв раніше журналістам, що найближчими днями – ймовірно, наступного тижня, – планується зустріч Путіна і Трампа. Сам Трамп публічно заявив про "хороші шанси" на проведення зустрічі з господарем Кремля найближчим часом.

ЗМІ писали, що Трамп начебто спілкувався із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні щодо потенційної можливості провести зустріч Путіним у Римі.