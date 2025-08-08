Sky News: Трамп обговорював із Мелоні можливість зустрічі з Путіним у Римі

Американський президент Дональд Трамп спілкувався із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні щодо потенційної можливості провести зустріч з очільником Кремля Владіміром Путіним у Римі.

Про це пише Sky News із посиланням на дані обізнаних співрозмовників у італійському уряді, передає "Європейська правда".

Співрозмовники видання стверджують, що у четвер, 7 серпня, Трамп обговорив із Мелоні можливість використати Рим як переговорну платформу для зустрічі з Путіним наступного тижня.

За словами співрозмовників, якщо президент США та очільник Кремля зустрінуться в Римі, то це станеться у Ватикані.

Речник МЗС Італії сказав виданню, що міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що незалежно від того, "як і де відбуватиметься справжній дипломатичний діалог між Росією та Україною, Італія буде готова щиро та конструктивно підтримати цей процес".

Варто зауважити, що якщо Італія або Ватикан були б обрані місцем проведення переговорів Трампа та Путіна, виникло б питання ордера Міжнародного кримінального суду на арешт очільника Кремля. Італія, як учасниця Римського статуту, була б зобов’язана заарештувати Путіна в разі його прибуття в країну.

Зазначимо, помічник глави Кремля Юрій Ушаков повідомляв раніше журналістам, що найближчими днями – ймовірно, наступного тижня, – планується зустріч Путіна і Трампа.

Сам Трамп публічно заявив про "хороші шанси" на проведення зустрічі з господарем Кремля найближчим часом.

Неназваний представник Білого дому у коментарі The New York Post заявив, що зустріч Трампа з Путіним відбудеться тільки в тому випадку, якщо сам господар Кремля також зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Однак сам Трамп пізніше заперечив таку інформацію.