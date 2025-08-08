СМИ: Вашингтон и Москва готовят соглашение по украинским территориям к встрече лидеров

Вашингтон и Москва хотят достичь соглашения об остановке войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий, захваченных во время ее полномасштабного вторжения.

Об этом агентству Bloomberg сообщили осведомленные собеседники, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, американские и российские чиновники работают над договоренностью относительно территорий для запланированной встречи президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина, которая может состояться уже на следующей неделе.

Как отмечается, США пытаются заручиться поддержкой Украины и европейских союзников для этого соглашения, которое далеко от окончательного принятия.

Собеседники утверждают, что как часть соглашения, Россия должна была бы остановить наступление в Херсонской и Запорожской областях Украины по нынешней линии фронта. В то же время они предостерегли, что условия и планы соглашения еще находятся в процессе разработки и могут измениться. Неизвестно, готова ли Москва отказаться от любых занятых территорий, в частности от Запорожской атомной электростанции.

По словам собеседников, цель договоренности – фактически заморозить войну и подготовить почву для перемирия и технических переговоров об окончательном мирном урегулировании.

Также они обратили внимание, что до сих пор неизвестно, согласится ли Путин принять участие в трехсторонней встрече с Трампом и президентом Владимиром Зеленским.

Многие чиновники, в частности американские, скептически относятся к готовности Путина остановить войну и искренне заключить мирное соглашение, которое не обеспечит достижение его заявленных целей в Украине.

Отметим, это не первая информация "от источников", которая появляется в СМИ после того, как спецпосланник американского президента Стив Уиткофф съездил в Россию и встретился с Путиным. В частности, накануне польское издание Onet писало, что узнало о содержании американского предложения по Украине, которое было представлено Путину на переговорах с Уиткоффом в Москве.

В то предложение якобы входил пункт о фактическом признании оккупированных Россией территорий путем отложения этого вопроса на 49 или 99 лет.

Отметим, помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщал ранее журналистам, что в ближайшие дни – вероятно, на следующей неделе, – планируется встреча Путина и Трампа. Сам Трамп публично заявил о "хороших шансах" на проведение встречи с хозяином Кремля в ближайшее время.

СМИ писали, что Трамп якобы общался с премьер-министром Италии Джорджей Мелони относительно потенциальной возможности провести встречу Путиным в Риме.