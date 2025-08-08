Формат співпраці України, Молдови та Румунії отримав офіційну назву

Тристоронній формат "Україна-Молдова-Румунія", у межах якого вже відбулись кілька зустрічей на рівні лідерів та міністрів закордонних справ, отримав назву "Одеський трикутник".

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга за підсумками зустрічі з візаві з Молдови та Румунії у пʼятницю в Чернівцях, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

У зустрічі глав МЗС України, Молдови та Румунії дистанційно взяли участь міністри закордонних справ Польщі та Литви Радослав Сікорський та Кястутіс Будріс.

Вони, як повідомляється, обговорили "ключові аспекти порядку денного", зокрема регіональну безпеку, протидію втручанню Росії у внутрішні справи, економічну та енергетичну співпрацю, європейську та євроатлантичну інтеграцію тощо.

Окремо сторони погодили збільшення інституціоналізації формату "Україна-Молдова-Румунія", який матиме назву "Одеський трикутник" на честь міста, де він був створений у 2022 році.

"Зокрема, домовились призначити регіональних координаторів, які мають визначити регулярність зустрічей, розробити їхній порядок денний та чіткі спільні задачі й проєкти", – перелічили в МЗС.

Нагадаємо, напередодні, 7 серпня очільниця МЗС Румунії була з візитом у Києві, де відвідала, зокрема, дитячу лікарню "Охматдит", яка минулого року постраждала від російського ракетного удару.

16 липня міністри закордонних справ країн-учасниць "Люблінського трикутника" мали зустріч у Любліні та підтримали ідею зустрічі трьох президентів у Києві.