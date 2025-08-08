Сибіга анонсував зустріч одразу двох форматів з країнами-сусідами у Чернівцях

У Чернівцях 8 серпня відбудеться засідання міністрів трикутника "Україна-Молдова-Румунія", до якого онлайн приєднаються також колеги з "Люблінського трикутника" – Польща і Литва.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, розповідаючи про зміст розмови з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас.

Сибіга зазначив, що розповів Каллас про заплановану на п’ятницю четверту зустріч міністрів трикутника "Україна-Молдова-Румунія", яка відбудеться за особистої присутності всіх очільників МЗС у Чернівцях.

"Наші польський і литовський колега Радослав Сікорський і Кястутіс Будрис приєднаються до нас онлайн, і у нас буде + "Люблінський трикутник", – розповів він.

"Ми вирішили ініціювати спільну зустріч цих двох успішних форматів, щоб покращити нашу синергію та підкреслити, що безпека Чорноморського і Балтійського регіонів – це нерозривні питання", – пояснив Сибіга.

Нагадаємо, напередодні, 7 серпня очільниця МЗС Румунії була з візитом у Києві, де відвідала у тому числі дитячу лікарню "Охматдит", яка минулого року постраждала від російського ракетного удару.

16 липня міністри закордонних справ країн-учасниць Люблінського трикутника мали зустріч у Любліні та підтримали ідею зустрічі трьох президентів у Києві.