Формат сотрудничества Украины, Молдовы и Румынии получил официальное название

Трехсторонний формат "Украина-Молдова-Румыния", в рамках которого уже состоялись несколько встреч на уровне лидеров и министров иностранных дел, получил название "Одесский треугольник".

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига по итогам встречи с визави из Молдовы и Румынии в пятницу в Черновцах, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.

Во встрече глав МИД Украины, Молдовы и Румынии дистанционно приняли участие министры иностранных дел Польши и Литвы Радослав Сикорский и Кястутис Будрис.

Они, как сообщается, обсудили "ключевые аспекты повестки дня", в частности региональную безопасность, противодействие вмешательству России во внутренние дела, экономическое и энергетическое сотрудничество, европейскую и евроатлантическую интеграцию и тому подобное.

Отдельно стороны согласовали увеличение институционализации формата "Украина-Молдова-Румыния", который будет называться "Одесский треугольник" в честь города, где он был создан в 2022 году.

"В частности, договорились назначить региональных координаторов, которые должны определить регулярность встреч, разработать их повестку дня и четкие общие задачи и проекты", – перечислили в МИД.

Напомним, накануне, 7 августа глава МИД Румынии была с визитом в Киеве, где посетила, в частности, детскую больницу "Охматдет", которая в прошлом году пострадала от российского ракетного удара.

16 июля министры иностранных дел стран-участниц "Люблинского треугольника" встретились в Люблине и поддержали идею встречи трех президентов в Киеве.