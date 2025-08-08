У Румунії в горах заблукав 23-річний українець, рятувальники вирушили на пошуки

Гірські рятувальники та прикордонники з румунського Марамурешу у п'ятницю розпочали операцію з порятунку 23-річного громадянина України, який заблукав у горах.

Про це повідомила гірська рятувальна служба Марамуреш, пише "Європейська правда".

Операція рятувальників і правоохоронців почалась після дзвінка українця на єдиний номер екстреної допомоги.

"23-річний громадянин України заблукав, зневоднений і без провізії, і звернувся за допомогою до служби порятунку", – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на пошуки чоловіка вирушили представники гірської рятувальної служби, а також екіпаж прикордонної поліції із села Вишівська Долина, що в румунському повіті Марамуреш.

З початку повномасштабної війни в Україні румунські рятувальники допомогли сотням українських громадян, що заблукали в горах.

У грудні 2024 року румунські рятувальники отримали прохання про допомогу від трьох громадян України, які перебували в одному з найскладніших районів румунської частини Мармаросів. Їх знайшли через добу.

Тоді ж у цьому районі врятували з гірської ущелини 28-річного українця, який втікав від мобілізації з кількамісячним кошеням.