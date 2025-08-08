В Румынии в горах заблудился 23-летний украинец, спасатели отправились на поиски

Горные спасатели и пограничники из румынского Марамуреша в пятницу начали операцию по спасению 23-летнего гражданина Украины, который заблудился в горах.

Об этом сообщила горная спасательная служба Марамуреша, пишет "Европейская правда".

Операция спасателей и правоохранителей началась после звонка украинца на единый номер экстренной помощи.

"23-летний гражданин Украины заблудился, обезвожен и без провизии, и обратился за помощью в службу спасения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на поиски мужчины отправились представители горной спасательной службы, а также экипаж пограничной полиции из села Вышевская Долина, что в румынском уезде Марамуреш.

С начала полномасштабной войны в Украине румынские спасатели помогли сотням украинских граждан, заблудившихся в горах.

В декабре 2024 года румынские спасатели получили просьбу о помощи от трех граждан Украины, которые находились в одном из самых сложных районов румынской части Мармаросов. Их нашли через сутки.

Тогда же в этом районе спасли из горного ущелья 28-летнего украинца, который бежал от мобилизации с несколькими месяцами котенком.