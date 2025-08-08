Невідомий пробрався на авіабазу в Чехії, вкрав авто і розбив його

Невідомий чоловік увірвався на територію військово-повітряної бази в чеському Чаславі, викрав припаркований автомобіль, об'їхав на ньому територію, розбив його і втік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють Ceske Noviny.

Інцидент стався в ніч проти 11 січня, але про нього стало відомо лише зараз, коли військова поліція закрила справу, оскільки так і не встановила особи зловмисника.

Невідомий чоловік проник на охоронювану територію біля злітно-посадкової смуги, де огорожа зроблена лише з пластику. Подолавши паркан, він виявив незамкнений автомобіль з ключами в замку запалювання, який залишив там один із співробітників аеропорту. Він втрапив в аварію на смузі, а потім втік.

Військова поліція розслідувала порушення громадського порядку на аеродромі Часлава. Справа гальмувала через невідому особу порушника. За словами речниці Генерального штабу Магди Дворжакової, після інциденту на базі було запроваджено заходи з посилення безпеки. "Однак з міркувань безпеки ми не будемо їх уточнювати", – додала вона.

21-ша тактична база ВПС в Чаславі є однією з основних бойових частин чеських ВПС. Її основним завданням є забезпечення оборони і суверенітету повітряного простору Чеської Республіки. На озброєнні бази знаходяться винищувачі Gripen і L-159.

Нагадаємо, у квітні німецький суд оштрафував на 4500 євро і тимчасово позбавив водійських прав чоловіка, який у 2023 році незаконно проїхав на територію аеропорту Франкфурта і потім обійняв тодішнього канцлера Олафа Шольца.

Чоловік приєднався до урядового кортежу на своєму приватному автомобілі і таким чином в'їхав на територію аеропорту.

Він обійняв Шольца, коли той збирався сісти в літак. Обвинувачений через свого адвоката пояснив, що причиною обіймів було те, що він підлаштував свою поведінку до поведінки решти членів групи. Сам Шольц тоді спокійно поставився до інциденту.