Неизвестный проник на авиабазу в Чехии, угнал автомобиль и разбил его

Неизвестный мужчина ворвался на территорию военно-воздушной базы в чешском Чаславе, угнал припаркованный автомобиль, объехал на нем территорию, разбил его и скрылся.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ceske Noviny.

Инцидент произошел в ночь на 11 января, но о нем стало известно только сейчас, когда военная полиция закрыла дело, так как не установила личность злоумышленника.

Неизвестный мужчина проник на охраняемую территорию возле взлетно-посадочной полосы, где ограждение сделано только из пластика. Преодолев забор, он обнаружил незапертый автомобиль с ключами в замке зажигания, который оставил там один из сотрудников аэропорта. Он попал в аварию на полосе, а затем скрылся.

Военная полиция расследовала нарушение общественного порядка на аэродроме Часлава. Дело тормозилось из-за неизвестности личности нарушителя. По словам пресс-секретаря Генерального штаба Магды Дворжаковой, после инцидента на базе были приняты меры по усилению безопасности. "Однако из соображений безопасности мы не будем их уточнять", – добавила она.

21-я тактическая база ВВС в Чаславе является одной из основных боевых частей чешских ВВС. Ее основной задачей является обеспечение обороны и суверенитета воздушного пространства Чешской Республики. На вооружении базы находятся истребители Gripen и L-159.

Напомним, в апреле немецкий суд оштрафовал на 4500 евро и временно лишил водительских прав мужчину, который в 2023 году незаконно проехал на территорию аэропорта Франкфурта и затем обнял тогдашнего канцлера Олафа Шольца.

Мужчина присоединился к правительственному кортежу на своем частном автомобиле и таким образом въехал на территорию аэропорта.

Он обнял Шольца, когда тот собирался сесть в самолет. Обвиняемый через своего адвоката объяснил, что причиной объятий было то, что он подстроился под поведение остальных членов группы. Сам Шольц тогда спокойно отнесся к инциденту.