Керівна партія Литви не виключає відставок кількох міністрів

Тимчасовий голова Соціал-демократичної партії Литви Міндаугас Сінкявічюс стверджує, що в литовському уряді можуть бути змінені "більше ніж чотири" міністри.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі Delfi.

На тлі зміни премʼєр-міністра Литви після відставки Гінтаутаса Палуцкаса нинішній голова соціал-демократів не виключив більш масштабних змін у кабінеті міністрів.

"Може статися так, що загалом у всьому міністерському кабінеті буде змінено більше ніж чотири міністри", – заявив він.

Сінкявічюс зазначив, що на тлі призначення нового прем'єра соціал-демократи також порушать питання про склад нинішньої урядової коаліції та зустрінуться зі своїми партнерами – Демократичним союзом "За Литву" і "Зорею Німану".

Зазначимо, що заява Сінкявічюса пролунала після його розмови з Ремігіюсом Жемайтатісом, лідером партії "Зоря Німану", який оголосив про зміни на посадах трьох міністрів, делегованих його партією.

Нагадаємо, попередній прем’єр Гінтаутас Палуцкас вирішив піти у відставку після того, як правоохоронні органи розпочали два досудові розслідування, пов'язані з його бізнесом. Тимчасовим прем’єром став міністр фінансів.

6 серпня президія керівної Соціал-демократичної партії Литви обрала Інгу Ругінене кандидаткою на посаду голови уряду.

Згодом з’ясувалося, що Ругінене відвідувала Росію після 2014 року. Вона прокоментувала, що визнає це і не збирається приховувати, а також розкрила, що через родинні зв’язки у дитинстві провела багато часу на сході України.

Детальніше читайте у статті: Відставка під тиском корупції: що змінює для України зміна прем'єра Литви.