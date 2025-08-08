Правящая партия Литвы не исключает отставки нескольких министров

Временный председатель Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс утверждает, что в литовском правительстве могут быть заменены "более четырех" министров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии Delfi.

На фоне смены премьер-министра Литвы после отставки Гинтаутаса Палуцкаса нынешний председатель социал-демократов не исключил более масштабных изменений в кабинете министров.

"Может случиться так, что в целом во всем министерском кабинете будет сменено более четырех министров", – заявил он.

Синкявичюс отметил, что на фоне назначения нового премьера социал-демократы также поднимут вопрос о составе нынешней правительственной коалиции и встретятся со своими партнерами – Демократическим союзом "За Литву" и "Зорею Ниману".

Отметим, что заявление Синкявичюса прозвучало после его разговора с Ремигиусом Жемайтатисом, лидером партии "Звезда Ниману", который объявил о смене на должностях трех министров, делегированных его партией.

Напомним, предыдущий премьер Гинтаутас Палуцкас решил уйти в отставку после того, как правоохранительные органы начали два досудебных расследования, связанных с его бизнесом. Временным премьером стал министр финансов.

6 августа президиум руководящей Социал-демократической партии Литвы избрал Ингу Ругинене кандидаткой на пост главы правительства.

Впоследствии выяснилось, что Ругинене посещала Россию после 2014 года. Она прокомментировала, что признает это и не собирается скрывать, а также раскрыла, что из-за родственных связей в детстве провела много времени на востоке Украины.

