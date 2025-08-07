Кандидатка на посаду прем'єра Литви про поїздки до РФ: не збираюся приховувати

Міністерка соціального захисту та праці Литви Інга Ругінене, яку висунули на посаду прем'єр-міністра, підтвердила, що відвідувала Росію після окупації Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву міністерки наводить LRT.

Ругінене розповіла, що не збиралася приховувати свої поїздки до Росії, оскільки розуміла, що таке питання можуть порушити.

"Звичайно, я бувала в Росії. Я не збираюся це приховувати. Ми з чоловіком навіть переглянули дати, бо я передбачала, що таке питання може виникнути. Наскільки пам'ятаємо, це була приватна поїздка у 2018 році, і, здається, ще одна – у 2015-му", – зазначила вона. Нагадаємо, радник Ругінене пояснював, що поїздки були пов'язані з візитом до далеких родичів по лінії бабусі.

Ругінене також прокоментувала зауваження щодо її акценту.

"Так, чула розмови про мій російський акцент. Але він ніяк не пов'язаний з походженням. Я народилася в Тракаї і виросла у Вільнюсі, в районі, де розмовляли і литовською, і російською. Все літо я проводила в Україні, в Харківській області, в Краматорську – тоді ще цілому. Мовою спілкування там була російська, тому вона з дитинства оточувала мене. Можливо, це і відбилося на моїй литовській мові", – сказала вона.

Міністерка також заявила про безумовну підтримку України.

"Я підтримую Україну в її боротьбі до самої перемоги. Інакше бути не може", – додала Ругінене.

Нагадаємо, 6 серпня президія керівної Соціал-демократичної партії Литви обрала Інгу Ругінене кандидаткою на посаду голови уряду.

Попередній лідер СДПЛ Гінтаутас Палуцкас вирішив піти у відставку з посади прем’єра Литви після того, як правоохоронні органи розпочали два досудові розслідування, пов'язані з його підозрілими діловими звʼязками.

