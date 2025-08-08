У Франції розслідують погрози смерті Макрону з боку рабина

МВС Франції звернулося до прокуратури через погрози смерті президенту Емманюелю Макрону з боку франкомовного рабина, обуреного намірами визнати Палестину.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Міністерство внутрішніх справ оголосило в ефірі телеканалу BFMTV, що воно вживає юридичних заходів у зв'язку з погрозами смерті, висловленими франкомовним рабином Девідом Даніелем Коеном на адресу Емманюеля Макрона.

Коментарі датуються 3 серпня у відео на YouTube під назвою "Рав Давид Даніель Коен – Тефілла Моше Раббіну – кінець Франції та Ірану". "Цей французький президент повинен знати. Він зацікавлений у підготовці своєї труни", – чути, як рабин говорить французькою мовою.

"Цей пан, який очолює Францію, висловив цим свій глибокий антисемітизм (...) Його чекає такий же кінець, як і Тита", – додає рабин, маючи на увазі римського імператора, який взяв Єрусалим і наказав зруйнувати другий храм Соломона.

"Бог покаже йому, що означає хотіти бути таким нахабним і хотіти робити заяви проти Бога, який сказав, що ця земля буде віддана народу Ізраїлю", – знову погрожує він через те, що Макрон оголосив про намір визнати Палестинську державу .

Рабин також жорстоко нападає на палестинців, "кочівників, що проходять повз, які оселилися там (в Газі, прим. ред.)". "Я настійно раджу їм поквапитися, зібрати речі і виїхати, тому що вони не зможуть залишитися на цій землі, що б не сталося", – говорить він.

Ці "принизливі і неприйнятні висловлювання" засудив Хаїм Корсія, головний рабин Франції, в своєму пості на Х. "Я хотів би зазначити, що він ніколи не займав рабинської посади у Франції, що він не навчався і не закінчував рабинську школу Франції", – додав він.

Як відомо, Франція оголосила про наміри визнати Палестинську державу і стала першою такою країною у "Групі семи". Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував ці плани.

Палестинські посадовці привітали анонс Парижа, тоді як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що цей крок "винагороджує терор" після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі.