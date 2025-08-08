Во Франции расследуют угрозы смерти Макрону со стороны раввина

МВД Франции обратилось в прокуратуру из-за угроз смерти президенту Эмманюэлю Макрону со стороны франкоязычного раввина, возмущенного намерениями признать Палестину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Министерство внутренних дел объявило в эфире телеканала BFMTV, что оно принимает юридические меры в связи с угрозами смерти, высказанными франкоязычным раввином Дэвидом Даниэлем Коэном в адрес Эмманюэля Макрона.

Комментарии датированы 3 августа в видео на YouTube под названием "Рав Давид Даниэль Коэн – Тефилла Моше Раббину – конец Франции и Ирана". "Этот французский президент должен знать. Он заинтересован в подготовке своего гроба", – слышно, как раввин говорит на французском языке.

"Этот господин, который возглавляет Францию, выразил этим свой глубокий антисемитизм (...) Его ждет такой же конец, как и Тита", – добавляет раввин, имея в виду римского императора, который взял Иерусалим и приказал разрушить второй храм Соломона.

"Бог покажет ему, что значит хотеть быть таким наглым и хотеть делать заявления против Бога, который сказал, что эта земля будет отдана народу Израиля", – снова угрожает он из-за того, что Макрон объявил о намерении признать Палестинское государство.

Раввин также жестоко нападает на палестинцев, "кочевников, проходящих мимо, которые поселились там (в Газе, прим. ред.)". "Я настоятельно советую им поторопиться, собрать вещи и уехать, потому что они не смогут остаться на этой земле, что бы ни случилось", – говорит он.

Эти "унизительные и неприемлемые высказывания" осудил Хаим Корсия, главный раввин Франции, в своем посте на Х. "Я хотел бы отметить, что он никогда не занимал раввинской должности во Франции, что он не учился и не заканчивал раввинскую школу Франции", – добавил он.

Как известно, Франция объявила о намерении признать Палестинское государство и стала первой такой страной в "Группе семи". Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал эти планы.

Палестинские чиновники приветствовали анонс Парижа, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот шаг "вознаграждает террор" после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле.