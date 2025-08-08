Австрія засудила наміри Ізраїлю взяти під контроль Газу

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер засудила рішення Ізраїлю ініціювати військову операцію з узяття під контроль усього сектору Гази.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала на Х.

За словами Майнль-Райзінгер, Австрія "рішуче засуджує рішення ізраїльського кабінету безпеки про розширення військових операцій у Газі".

"Замість подальшої ескалації конфлікту, на першому плані мають стояти полегшення катастрофічної гуманітарної ситуації та звільнення решти заручників", – вважає вона.

Глава австрійського МЗС додала, що позиція Відня ґрунтується на відкиданні односторонніх змін територіального або демографічного статусу сектору Гази.

"Необхідні негайне припинення вогню, безумовне звільнення всіх заручників ХАМАС та надання всебічної гуманітарної допомоги, щоб прокласти шлях до остаточного припинення ворожнечі. Для мене також залишається чітким: ХАМАС не повинен відігравати жодної ролі в Газі в майбутньому", – підсумувала вона.

Нагадаємо, зранку 8 серпня військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив план взяття під контроль міста Газа.

Ці плани вже розкритикував прем’єр Великої Британії Кір Стармер, а Бельгія викликала посла Ізраїлю.

Водночас, за даними порталу Axios, президент США Дональд Трамп не заперечив щодо планів Ізраїлю взяти Газу під повний контроль.