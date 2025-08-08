Австрия осудила намерения Израиля взять под контроль Газу

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер осудила решение Израиля начать военную операцию по взятию под контроль всего сектора Газы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала на Х.

По словам Майнль-Райзингер, Австрия "решительно осуждает решение израильского кабинета безопасности о расширении военных операций в Газе".

"Вместо дальнейшей эскалации конфликта, на первом плане должны стоять облегчение катастрофической гуманитарной ситуации и освобождение остальных заложников", – считает она.

Глава австрийского МИД добавила, что позиция Вены основана на отказе от односторонних изменений территориального или демографического статуса сектора Газа.

"Необходимы немедленное прекращение огня, безусловное освобождение всех заложников ХАМАС и оказание всесторонней гуманитарной помощи, чтобы проложить путь к окончательному прекращению вражды. Для меня также остается четким: ХАМАС не должен играть никакой роли в Газе в будущем", – подытожила она.

Напомним, утром 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план взятия под контроль города Газа.

Эти планы уже раскритиковал премьер Великобритании Кир Стармер, а Бельгия вызвала посла Израиля.

В то же время, по данным портала Axios, президент США Дональд Трамп не возразил против планов Израиля взять Газу под полный контроль.