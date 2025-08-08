Молдова скерувала Греції ще один запит про екстрадицію Плахотнюка

Молдовська Генеральна прокуратура у пʼятницю передала владі Греції додатковий запит про екстрадицію олігарха-втікача Влада Плахотнюка.

Про це відомство повідомило на своєму сайті, пише "Європейська правда".

Новий запит про екстрадицію стосується трьох кримінальних справ, у яких Плахотнюк має статус обвинуваченого за особливо тяжкі злочини, зазначає Генеральна прокуратура Молдови.

Там пояснили, що це необхідно для дотримання права спеціалізації, згідно з яким притягнення до відповідальності людини, що екстрадується, можливе тільки за діяння, що стали підставою для запиту про екстрадицію.

"З огляду на значний обсяг документів, які необхідно було перекласти відповідно до вимог чинних міжнародних договорів, а також на запит грецької сторони, підготовка довідкових документів вимагала значних зусиль і додаткового часу", – пояснила Генпрокуратура Молдови.

У Греції 22 липня затримали олігарха-втікача, відомого у минулому як "володар Молдови", Влада Плахотнюка, а також колишнього депутата Костянтина Цуцу.

Плахотнюк втік з країни в червні 2019 року. Деякий час політик жив у США, проте в січні 2020 року його перебування там визнали небажаним. За непідтвердженою інформацією, згодом він перебував на Північному Кіпрі.

Минулого тижня Плахотнюк виступив з публічною заявою, в якій розповів про намір повернутися до Молдови, щоб довести свою невинуватість.

Апеляційний суд Афін розгляне запит Молдови про екстрадицію олігарха-втікача 13 серпня.