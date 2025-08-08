Молдова направила Греции еще один запрос об экстрадиции Плахотнюка

Молдавская Генеральная прокуратура в пятницу передала властям Греции дополнительный запрос об экстрадиции беглого олигарха Влада Плахотнюка.

Об этом ведомство сообщило на своем сайте, пишет "Европейская правда".

Новый запрос об экстрадиции касается трех уголовных дел, в которых Плахотнюк имеет статус обвиняемого за особо тяжкие преступления, отмечает Генеральная прокуратура Молдовы.

Там пояснили, что это необходимо для соблюдения права специализации, согласно которому привлечение к ответственности экстрадируемого лица возможно только за деяния, которые стали основанием для запроса об экстрадиции.

"Учитывая значительный объем документов, которые необходимо было перевести в соответствии с требованиями действующих международных договоров, а также по запросу греческой стороны, подготовка справочных документов потребовала значительных усилий и дополнительного времени", – пояснила Генпрокуратура Молдовы.

В Греции 22 июля задержали беглого олигарха, известного в прошлом как "властелин Молдовы", Влада Плахотнюка, а также бывшего депутата Константина Цуцу.

Плахотнюк бежал из страны в июне 2019 года. Некоторое время политик жил в США, однако в январе 2020 года его пребывание там признали нежелательным. По неподтвержденной информации, впоследствии он находился на Северном Кипре.

На прошлой неделе Плахотнюк выступил с публичным заявлением, в котором рассказал о намерении вернуться в Молдову, чтобы доказать свою невиновность.

Апелляционный суд Афин рассмотрит запрос Молдовы об экстрадиции беглого олигарха 13 августа.