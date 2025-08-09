Зеленский на фоне встречи Трампа и Путина: готовы к миру, но не к уступкам территориями

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к реальным решениям, которые могут принести мир, однако "дарить свою землю оккупанту украинцы не будут".

Об этом он сказал в утреннем обращении в субботу, 9 августа, пишет "Европейская правда".

На фоне предстоящей встречи американского президента Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина на Аляске 15 августа, а также сообщений в СМИ о том, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий, захваченных во время ее полномасштабного вторжения, Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины".

"Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут", – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что все партнеры Украины должны понимать, что такое достойный мир.

"Эту войну нужно заканчивать, и Россия должна ее закончить. Россия ее начала и затягивает, не слушая никаких дедлайнов, и именно это проблема, а не что-то другое", – сказал он.

Президент подчеркнул: Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир, одновременно акцентировав, что любые решения без Украины – это одновременно и решения против мира.

"Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный, живой мир, который люди будут уважать", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова вместе с президентом США Дональдом Трампом, вместе со всеми партнерами работать ради "реального, и главное, длительного мира – мира, который не развалится из-за желания Москвы".

Отметим, СМИ писали, что Зеленский может принять участие в саммите Трампа и Путина "в той или иной форме".

Также писали о том, что американские, украинские и европейские чиновники хотят встретиться в Великобритании, чтобы согласовать позиции перед саммитом Трампа и Путина.

