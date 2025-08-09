ЗМІ: Зеленський може взяти участь у саміті Трампа і Путіна

Президент Володимир Зеленський може взяти участь у саміті між американським лідером Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним, яка відбудеться наступного тижня на Алясці.

Про це пише CBS News із посиланням на слова обізнаного посадовця Білого дому, який говорив на умовах анонімності, передає "Європейська правда".

Як інформував Трамп, його зустріч із Путіним запланована на 15 серпня й вона відбудеться у штаті Аляска.

Співрозмовник стверджує, що плани щодо цього саміту ще не остаточні і що все ще існує ймовірність, що президент України може бути залучений до нього "в тій чи іншій формі".

Раніше цього тижня Білий дім заявив, що Трамп готовий зустрітися як з Путіним, так і з Зеленським.

Очікувана зустріч відбувається на тлі тиску Трампа на Путіна з метою укладення угоди про припинення вогню з Україною. Це буде перша особиста зустріч Путіна з американським лідером з часу зустрічі колишнього президента Джо Байдена з Путіним у Швейцарії в червні 2021 року.

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков повідомляв раніше журналістам, що найближчими днями – ймовірно, наступного тижня, – планується зустріч Путіна і Трампа.

ЗМІ писали, що Трамп начебто спілкувався із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні щодо потенційної можливості провести зустріч Путіним у Римі.

