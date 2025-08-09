Главы МИД пяти стран осудили решение Израиля захватить всю Газу

Министры иностранных дел Австралии, Германии, Италии, Новой Зеландии и Великобритании выступили с совместным заявлением, в котором отвергаются решения Израиля о начале дополнительной широкомасштабной военной операции в секторе Газа.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на соответствующее заявление, опубликованное МИД Германии.

Главы МИД пяти стран подчеркнули, что такое решение Израиля "ухудшит катастрофическую гуманитарную ситуацию, поставит под угрозу жизнь заложников и еще больше увеличит риск массового перемещения гражданского населения".

"Планы, объявленные правительством Израиля, могут нарушить международное гуманитарное право. Любые попытки аннексии или расширения поселений нарушают международное право", – заявили они.

В связи с этим министры иностранных дел призвали стороны и международное сообщество приложить все усилия, чтобы "наконец положить конец этому ужасному конфликту путем немедленного и постоянного прекращения огня".

Также они подчеркнули, что ХАМАС должен "без дальнейших задержек и без предварительных" условий освободить всех заложников и обеспечить им гуманное обращение, без жестокости и унижения.

"Мы призываем правительство Израиля срочно найти решение для изменения недавно введенной системы регистрации международных гуманитарных организаций, чтобы эти важные субъекты гуманитарной помощи могли вновь продолжить свою чрезвычайно важную работу в соответствии с гуманитарными принципами, чтобы оказать помощь гражданскому населению, которое в ней нуждается, в Газе", – заявили они.

Также министры подчеркнули свое единство в стремлении к реализации двустороннего решения, достигнутого в результате переговоров, "как единственного способа гарантировать, что израильтяне и палестинцы смогут жить бок о бок в мире, безопасности и достоинстве".

"Политическое урегулирование на основе двустороннего решения, достигнутого в результате переговоров, требует полной демилитаризации ХАМАС и его полного исключения из любой формы управления в секторе Газа, где центральную роль должна играть Палестинская администрация", – добавили они.

Утром 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план взятия под контроль города Газа.

Эти планы тогда раскритиковал премьер Великобритании Кир Стармер, а Бельгия вызвала посла Израиля.

В то же время, по данным портала Axios, президент США Дональд Трамп не возразил против планов Израиля взять Газу под полный контроль.