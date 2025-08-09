Розвідка Британії проаналізувала наступальні дії Росії у липні

Розвідка Великої Британії проаналізувала просування російських сухопутних військ на території України впродовж липня 2025 року.

Про це йдеться в аналізі розвідників від 9 серпня, пише "Європейська правда".

Розвідка Британії заявила, що російські сухопутні війська (РСВ) "з високою ймовірністю" захопили приблизно 500-550 кв. км української території в липні 2025 року.

"РСВ захопили аналогічну територію України в червні 2025 року, після щомісячного збільшення з березня 2025 року. РСВ продовжували тактичне просування в Донецькій області, переважно на північний схід і південний захід від Покровська", – заявили у розвідці.

Британські розвідники зауважили, що російські війська продовжують спроби оточити Покровськ, а також чинити тиск на решту логістичних маршрутів до міста.

Скриншот: Deep State

Також розвідка Британії проаналізувала ситуацію в Сумській області. Розвідники зазначили, що за останні два тижні російські військові не досягли жодних помітних успіхів там.

"Постійні втрати та контрнаступи України, ймовірно, зірвали плани Росії щодо створення буферної зони в Сумській області", – наголосили розвідники.

Скриншот: Deep State

Кілька днів тому розвідка Британії заявила, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році Росія втратила приблизно 1 050 000 осіб, а лише за 2025 рік РФ втратила 260 тисяч військових загиблими та пораненими.

У липні голова військової поліції Естонії заявив, що людські втрати Росії у неспровокованій війні проти України вже перевищили втрати радянсько-фінської війни.