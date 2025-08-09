Разведка Британии проанализировала наступательные действия России в июле

Разведка Великобритании проанализировала продвижение российских сухопутных войск на территории Украины в течение июля 2025 года.

Об этом говорится в анализе разведчиков от 9 августа, пишет "Европейская правда".

Разведка Великобритании заявила, что российские сухопутные войска (РСВ) "с высокой вероятностью" захватили примерно 500-550 кв. км украинской территории в июле 2025 года.

"РСВ захватили аналогичную территорию Украины в июне 2025 года, после ежемесячного увеличения с марта 2025 года. РСВ продолжали тактическое продвижение в Донецкой области, преимущественно на северо-восток и юго-запад от Покровска", – заявили в разведке.

Британские разведчики отметили, что российские войска продолжают попытки окружить Покровск, а также оказывать давление на остальные логистические маршруты к городу.

Скриншот: Deep State

Также разведка Великобритании проанализировала ситуацию в Сумской области. Разведчики отметили, что за последние две недели российские военные не достигли там никаких заметных успехов.

"Постоянные потери и контрнаступления Украины, вероятно, сорвали планы России по созданию буферной зоны в Сумской области", – подчеркнули разведчики.

Скриншот: Deep State

Несколько дней назад разведка Великобритании заявила, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия потеряла примерно 1 050 000 человек, а только за 2025 год РФ потеряла 260 тысяч военных убитыми и ранеными.

В июле глава военной полиции Эстонии заявил, что человеческие потери России в неспровоцированной войне против Украины уже превысили потери советско-финской войны.