У суботу, 9 серпня, у Литві зібрався мітинг, аби вшанувати п'яту річницю сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Близько сотні білорусів та їхніх прихильників, несучи історичні прапори Литви та Білорусі, зібралися на Лукішкській площі у Вільнюсі, щоб вшанувати п'яту річницю сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі.

За словами учасників, це було не просто символічне вшанування, а частина боротьби за свободу.

"Репресії не послабилися. Білоруське питання залишається актуальним. Сьогодні річниця сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі, і ми зібралися тут, щоб висловити свою позицію і показати, що будемо продовжувати боротьбу і не здамося, поки режим не буде повалено", – заявила одна із учасниць мітингу.

Фото: LRT

Фото: LRT

За словами організаторів, мета акції – показати режиму, що білоруси продовжуватимуть захищати свої права і боротися за вільну Білорусь.

Учасники мітингу тримали плакати з фотографіями та іменами політичних в'язнів, а також історичні прапори Європейського Союзу, Литви, України та Білорусі. Деякі учасники були одягнені в традиційні костюми і співали національні пісні. Мітинг розпочався з виконання національних гімнів Литви та Білорусі.

Після мітингу також було заплановано марш до посольства Білорусі.

За словами представника муніципалітету Вільнюса Габріеля Грубінскаса, на проведення акції було видано дозвіл, який дозволяє взяти участь у мітингу до 300 осіб.

Фото: LRT

Фото: LRT

Цього ж дня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС продовжуватиме підтримку демократичних прагнень білоруського народу і наполягатиме на звільненні політв’язнів.

Як відомо, після сфальсифікованих виборів у серпні 2020 року Александр Лукашенко жорстко придушив багатотисячні протести білорусів. Відтоді у країні немає реальної опозиції та заблокована робота незалежних ЗМІ, опоненти режиму або ув’язнені, або перебувають в екзилі.

Цього року центральна виборча комісія Білорусі намалювала Лукашенку майже 87% голосів.

Європейський Союз, Австралія, Велика Британія, Канада і Нова Зеландія у спільній заяві відмовились визнавати "вибори" президента Білорусі 26 січня вільними та справедливими.