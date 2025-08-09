В Литве – митинг в память о сфальсифицированных президентских выборах в Беларуси

В субботу, 9 августа, в Литве собрался митинг, чтобы почтить пятую годовщину сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Около сотни белорусов и их сторонников, неся исторические флаги Литвы и Беларуси, собрались на Лукишкской площади в Вильнюсе, чтобы почтить пятую годовщину сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси.

По словам участников, это было не просто символическое чествование, а часть борьбы за свободу.

"Репрессии не ослабли. Белорусский вопрос остается актуальным. Сегодня годовщина сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси, и мы собрались здесь, чтобы выразить свою позицию и показать, что будем продолжать борьбу и не сдадимся, пока режим не будет свергнут", – заявила одна из участниц митинга.

Фото: LRT

Фото: LRT

По словам организаторов, цель акции – показать режиму, что белорусы будут продолжать защищать свои права и бороться за свободную Беларусь.

Участники митинга держали плакаты с фотографиями и именами политических заключенных, а также исторические флаги Европейского Союза, Литвы, Украины и Беларуси. Некоторые участники были одеты в традиционные костюмы и пели национальные песни. Митинг начался с исполнения национальных гимнов Литвы и Беларуси.

После митинга также был запланирован марш к посольству Беларуси.

По словам представителя муниципалитета Вильнюса Габриэля Грубинскаса, на проведение акции было выдано разрешение, позволяющее принять участие в митинге до 300 человек.

Фото: LRT

Фото: LRT

В этот же день президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжит поддержку демократических устремлений белорусского народа и будет настаивать на освобождении политзаключенных.

Как известно, после сфальсифицированных выборов в августе 2020 года Александр Лукашенко жестко подавил многотысячные протесты белорусов. С тех пор в стране нет реальной оппозиции и заблокирована работа независимых СМИ, оппоненты режима либо заключены в тюрьмы, либо находятся в изгнании.

В этом году центральная избирательная комиссия Беларуси нарисовала Лукашенко почти 87% голосов.

Европейский Союз, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия в совместном заявлении отказались признать "выборы" президента Беларуси 26 января свободными и справедливыми.