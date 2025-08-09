У п’яту річницю сфальсифікованих виборів Фон дер Ляєн підтвердила підтримку білорусів

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз продовжуватиме підтримку демократичних прагнень білоруського народу і наполягатиме на звільненні політв’язнів.

Про це вона написала у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн заявила, що через п'ять років після фальсифікованих виборів у Білорусі підтримка ЄС білоруського народу залишається непохитною.

"Ми не зупинимося, доки не буде звільнено кожного з понад 1000 політичних в'язнів. Доки не будуть реалізовані демократичні прагнення білоруського народу", – наголосила вона.

Саме тому, за словами президентки Єврокомісії, ЄС продовжує підтримувати булоруське громадянське суспільство, незалежні ЗМІ, правозахисників та білоруські демократичні сили.

"Коли настане момент демократичних перетворень, ЄС буде готовий. Ми дотримуємося своєї обіцянки мобілізувати пакет допомоги для демократичної Білорусі в розмірі 3 млрд євро", – запевнила вона.

Як відомо, після сфальсифікованих виборів у серпні 2020 року Лукашенко жорстко придушив багатотисячні протести білорусів. Відтоді у країні немає реальної опозиції та заблокована робота незалежних ЗМІ, опоненти режиму або ув’язнені, або перебувають в екзилі.

Цього року центральна виборча комісія Білорусі намалювала Лукашенку майже 87% голосів.

Європейський Союз, Австралія, Велика Британія, Канада і Нова Зеландія у спільній заяві відмовились визнавати "вибори" президента Білорусі 26 січня вільними та справедливими.