У Познані стався вибух у квартирі: є постраждалий, евакуювали 30 людей

У польській Познані стався вибух у квартирі, внаслідок якого 26-річний чоловік отримав опіки.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Повідомлення про інцидент надійшло близько 01:00 ночі. На момент вибуху у приміщенні перебували двоє чоловіків: один постраждав і наразі перебуває в лікарні, інший – 32-річний чоловік – не отримав ушкоджень, проте його допитують у поліції.

За попередніми даними поліції, вибух спричинила хімічна реакція між невідомими речовинами.

Po wybuchu mieszkania na Karpia rannych dwóch obcokrajowców zajmujących lokal. Zarządzono ewakuację, na miejsce zjechały się służby wszelakie i do teraz pilnują miejsca. pic.twitter.com/3jBOeO1srn – poznan_moment (@poznan_moment) August 9, 2025

Через вибух із будівлі евакуювали близько 30 осіб. Після огляду інспекторами будівельної інспекції мешканцям дозволили повернутися до квартир.

Слідчі продовжують працювати на місці події, збирають докази та опитують свідків. Причини вибуху наразі остаточно не встановлені.

Нещодавно у шведському місті Мальме сталось три вибухи у житлових будинках.

"Вибухові" інциденти у житлових кварталах великих міст Швеції стали досить частими подіями в останні роки. Інциденти пов'язують з боротьбою конкуруючих бандитських угруповань. На тлі цих подій збирали засідання Ради нацбезпеки.