У шведському Мальме за вечір і ніч стались три вибухи у житлових будинках

У шведському місті Мальме ввечері у четвер та в ніч проти п’ятниці сталось три вибухи у житлових будинках.

Про це повідомляє SVT за матеріалами місцевих ЗМІ, пише "Європейська правда".

Ввечері у четвер в одному з багатоквартирних будинків району Мальме Русенгорд стався вибух ручної гранати. Затриманих у зв’язку з інцидентом наразі немає, про постраждалих не повідомляють.

Після того близько 2:40 поліція отримала дзвінки про потужний вибух у приватному будинку в районі Вірентофта, що розбудив увесь квартал. Вибухова хвиля розбила шибки у довколишніх будинках, але минулось без постраждалих. У будинку, де стався вибух, нікого не було.

Інцидент розслідують за статтями про створення небезпеки для громадськості та порушення правил поводження з вибухонебезпечними речовинами. Затриманих у зв’язку з подією ще немає.

Врешті рано вранці у районі Бункефлостранд щось вибухнуло у квартирі багатоквартирного будинку, вибухом пошкодило балкони сусідніх квартир. Постраждалих немає, обставини інциденту уточнюють.

Наразі невідомо, чи три події якось пов’язані між собою.

"Вибухові" інциденти у житлових кварталах великих міст Швеції стали досить частими подіями в останні роки. Інциденти пов'язують з боротьбою конкуруючих бандитських угруповань. На тлі цих подій збирали засідання Ради нацбезпеки.

Також Швеція і Данія посилили співпрацю правоохоронних органів у зв’язку з наростаючою проблемою вербування шведських підлітків кримінальними угрупованнями для різних "завдань" у Копенгагені. Регулярно з’являються новини про арешти юних хлопців і дівчат, які таким чином готували або вже здійснили серйозні злочини.