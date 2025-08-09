Зеленський поговорив зі Стармером

Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером щодо забезпечення миру в Україні.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

У суботу, 9 серпня, Зеленський говорив із Стармером.

"Вдячний за підтримку. Однаково бачимо необхідність дійсно сталого миру для України та небезпеку російського плану звести все до обговорення неможливого", – наголосив він.

Президент зазначив, що наразі потрібні чіткі кроки, а також максимум координації з партнерами.

"Цінуємо налаштованість Британії, Сполучених Штатів, усіх партнерів закінчити війну. Активно працюємо заради конструктивної дипломатії і того, щоб рішення могли спрацювати. Узгодили наступні контакти", – додав він.

Як відомо, на тлі майбутньої зустрічі американського президента Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна на Алясці 15 серпня, а також повідомлень у ЗМІ щодо того, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій, захоплених під час її повномасштабного вторгнення, Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

ЗМІ повідомляли, що американські, українські та європейські посадовці хочуть зустрітися у Великій Британії, щоб узгодити позиції перед самітом Трампа та Путіна.

