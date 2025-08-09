Зеленский поговорил со Стармером

Президент Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером по вопросам обеспечения мира в Украине.

Об этом он сообщил в социальных сетях, передает "Европейская правда".

В субботу, 9 августа, Зеленский разговаривал со Стармером.

"Благодарен за поддержку. Одинаково видим необходимость действительно устойчивого мира для Украины и опасность российского плана свести все к обсуждению невозможного", – подчеркнул он.

Президент отметил, что сейчас нужны четкие шаги, а также максимум координации с партнерами.

"Ценим настрой Великобритании, Соединенных Штатов, всех партнеров закончить войну. Активно работаем ради конструктивной дипломатии и того, чтобы решения могли сработать. Согласовали следующие контакты", – добавил он.

Как известно, на фоне предстоящей встречи американского президента Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина на Аляске 15 августа, а также сообщений в СМИ о том, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий, захваченных во время ее полномасштабного вторжения, Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".

СМИ сообщали, что американские, украинские и европейские чиновники хотят встретиться в Великобритании, чтобы согласовать позиции перед саммитом Трампа и Путина.

