Британія підтвердила зустріч радників з нацбезпеки перед самітом Трампа й Путіна

Велика Британія в суботу прийме зустріч представників США, України та європейських держав, які обговорять шляхи припинення російської повномасштабної агресії.

Про це повідомили в британському уряді за підсумками розмови премʼєра Британії Кіра Стармера з президентом України Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда".

Стармер і Зеленський, як зазначається, "обговорили майбутню зустріч радників з питань національної безпеки Європи, України та Сполучених Штатів".

Зустріч приймуть британський міністр закордонних справ Девід Леммі та віцепрезидент США Джей Ді Венс, який перебуває з робочим візитом у Британії.

Премʼєр Британії та президент України також погодились, що зустріч буде "важливим майданчиком для обговорення прогресу в забезпеченні справедливого і тривалого миру".

ЗМІ раніше повідомляли, що американські, українські та європейські посадовці хочуть зустрітися у Великій Британії, щоб узгодити позиції перед самітом Дональда Трампа та Владіміра Путіна.

Напередодні президент США анонсував майбутню зустріч з очільником Кремля Владіміром Путіним на Алясці 15 серпня на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.

На це Володимир Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

