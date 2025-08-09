Британия подтвердила встречу советников по нацбезопасности перед саммитом Трампа и Путина

Великобритания в субботу примет встречу представителей США, Украины и европейских государств, которые обсудят пути прекращения российской полномасштабной агрессии.

Об этом сообщили в британском правительстве по итогам разговора премьера Великобритании Кира Стармера с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда".

Стармер и Зеленский, как отмечается, "обсудили предстоящую встречу советников по вопросам национальной безопасности Европы, Украины и Соединенных Штатов".

Встречу примут британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми и вице-президент США Джей Ди Венс, который находится с рабочим визитом в Великобритании.

Премьер Великобритании и президент Украины также согласились, что встреча будет "важной площадкой для обсуждения прогресса в обеспечении справедливого и прочного мира".

Ранее СМИ сообщали, что американские, украинские и европейские чиновники хотят встретиться в Великобритании, чтобы согласовать позиции перед саммитом Дональда Трампа и Владимира Путина.

Накануне президент США анонсировал предстоящую встречу с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.

На это Владимир Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".

