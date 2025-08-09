В партии Мерца не согласны с его решением ограничить экспорт оружия в Израиль

В блоке ХДС/ХСС канцлера Германии Фридриха Мерца нарастает недовольство его решением приостановить экспорт оружия в Израиль из-за планов взять под контроль весь сектор Газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

С публичной критикой решения Мерца выступил, в частности, почетный председатель ХСС Хорст Зеехофер, который назвал приостановку экспорта оружия в Израиль "внешнеполитической ошибкой".

Депутат парламента Мюнхена от ХСС Штефан Пильзингер также раскритиковал это решение.

"Мне непонятно, что это значит: "Никакого оружия, которое может быть использовано в секторе Газа". Де-факто это означает, что мы вряд ли сможем поставлять оружие вообще", – сказал он.

В воскресенье, 10 августа, эксперты по внешней политике из ХДС и ХСС хотят провести видеоконференцию, чтобы обсудить текущие внешнеполитические события. Там также будет присутствовать советник Мерца по вопросам внешней политики Гюнтер Зауттер.

Хотя подобные консультации являются обычной практикой, тот факт, что встреча проходит в разгар летних каникул, свидетельствует о необходимости диалога внутри ХДС/ХСС.

В пятницу Германия объявила, что больше не будет экспортировать оружие, которое может быть использовано в войне в секторе Газа. Это стало реакцией на одобрение военно-политическим кабинетом Израиля плана взятия под контроль города Газа.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем выразил разочарование этим решением.