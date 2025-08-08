Премʼєр Ізраїлю обурений зупинкою експорту зброї з ФРН через плани щодо Гази

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу в телефонній розмові з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом висловив розчарування рішенням Берліна призупинити поставки зброї до Ізраїлю через його наміри взяти під контроль весь сектор Гази.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times of Israel.

Раніше у пʼятницю Німеччина оголосила, що більше не експортуватиме зброю, яка може бути використана у війні в секторі Гази.

"Замість того, щоб підтримати справедливу війну Ізраїлю проти ХАМАС, який здійснив найжахливіший напад на єврейський народ з часів Голокосту, Німеччина винагороджує тероризм ХАМАС ембарго на поставки зброї Ізраїлю", – заявили в офісі премʼєра Ізраїлю.

Там додали, що "метою Ізраїлю не є захоплення Гази, а звільнення Гази від ХАМАС і створення там мирного уряду".

Нагадаємо, зранку 8 серпня військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив план взяття під контроль міста Газа.

Ці плани вже розкритикував прем’єр Великої Британії Кір Стармер, а Бельгія викликала посла Ізраїлю.

Водночас, за даними порталу Axios, президент США Дональд Трамп не заперечив щодо планів Ізраїлю взяти Газу під повний контроль.