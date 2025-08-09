Зеленський – Макрону: важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз

Президент Володимир Зеленський у суботу провів телефонну розмову з французьким візаві Емманюелем Макроном, наголосивши на необхідності домагатись "реального миру" в Україні.

Про це він написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський у розмові з Макроном подякував за підтримку та обговорив "дипломатичну ситуацію", ідеться в повідомленні.

За словами глави держави, Україна, Франція та інші партнери готові працювати "максимально продуктивно заради реального миру".

"Дійсно важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз. Нам усім потрібні справжнє закінчення війни та надійні основи безпеки для України й інших європейських націй", – підсумував Зеленський.

Напередодні президент США анонсував майбутню зустріч з очільником Кремля Владіміром Путіним на Алясці 15 серпня на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.

На це Володимир Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

