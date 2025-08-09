Зеленский – Макрону: важно, чтобы россиянам не удалось обмануть никого еще раз

Президент Владимир Зеленский в субботу провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, подчеркнув необходимость добиваться "реального мира" в Украине.

Об этом он написал на Х, сообщает "Европейская правда".

Зеленский в разговоре с Макроном поблагодарил за поддержку и обсудил "дипломатическую ситуацию", говорится в сообщении.

По словам главы государства, Украина, Франция и другие партнеры готовы работать "максимально продуктивно ради реального мира".

"Действительно важно, чтобы россиянам не удалось обмануть никого еще раз. Нам всем нужно настоящее окончание войны и надежные основы безопасности для Украины и других европейских наций", – подытожил Зеленский.

Накануне президент США анонсировал предстоящую встречу с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.

На это Владимир Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".

Читайте материал "ЕвроПравды": Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.