FT: европейские лидеры в Париже продолжат дискуссии о гарантиях безопасности для Украины

Европейские лидеры в четверг, 4 сентября, соберутся во французской столице Париже, чтобы продолжить дискуссии о возможных гарантиях безопасности для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом изданию Financial Times рассказали три неназванных дипломата.

По информации источников, встреча состоится по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.

Среди участников встречи – канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как отмечает издание, участники встречи продолжат дискуссии на высоком уровне о возможных гарантиях безопасности для Украины.

Издание напоминает, что в состав контингента, который могут развернуть в Украине, предлагают включить десятки тысяч военнослужащих под командованием европейских стран, которым будет оказана поддержка со стороны США, включая системы командования и управления, а также средства разведки и наблюдения.

Такая договоренность была достигнута на встрече между президентом Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в прошлом месяце в Вашингтоне, говорится в публикации.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что страны ЕС разрабатывают "достаточно четкие планы" потенциального развертывания войск в Украине в рамках послевоенных гарантий безопасности.