Міністр оборони Польщі: наше звикання до війни може стати найбільшою перемогою РФ

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в ході виступу на пам’ятних заходах з нагоди початку Другої світової війни застеріг від звикання до війни проти України, яку розв’язала РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву польського міністра наводить Polsat News.

Косіняк-Камиш підкреслив, що до війни РФ проти України "незважаючи на втому, труднощі та емоції, ми не можемо ставитися як до звичайної справи".

"Там гинуть люди, діти. Бомби падають на ясла, дитячі садки та лікарні", – зазначив очільник польського оборонного відомства.

За його словами, звикання до війни є "найгіршою і найбільшою перемогою імперії зла, яка знову дивиться зі Сходу".

Крім того, як наголосив міністр, важливим є те, що на полі бою в Україні також вирішується питання безпеки Польщі.

"Я знаю, що з плином часу чутливість зменшується, але державна необхідність не може бути затьмарена втомою чи зневірою. Це зобов'язання перед Вестерплатте і зобов'язання перед людьми Вестерплатте: солдатами Польської армії", – додав Косіняк-Камиш.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав до рішучості і солідарності Європи і всього Заходу перед агресивною Росією.

Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що війна в Україні може тривати ще дуже довго.