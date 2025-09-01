Министр обороны Польши: наше привыкание к войне может стать самой большой победой РФ

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в ходе выступления на памятных мероприятиях по случаю начала Второй мировой войны предостерег от привыкания к войне против Украины, которую развязала РФ.

Как сообщает "Европейская правда", заявление польского министра приводит Polsat News.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что к войне РФ против Украины, "несмотря на усталость, трудности и эмоции, мы не можем относиться как к обычному делу".

"Там гибнут люди, дети. Бомбы падают на детские сады и больницы", – отметил глава польского оборонного ведомства.

По его словам, привыкание к войне – "худшая и самая большая победа империи зла, которая снова смотрит с Востока".

Кроме того, как отметил министр, важно то, что на поле боя в Украине также решается вопрос безопасности Польши.

"Я знаю, что с течением времени чувствительность уменьшается, но государственная необходимость не может быть омрачена усталостью или унынием. Это обязательство перед Вестерплатте и перед людьми Вестерплатте: солдатами Польской армии", – добавил Косиняк-Камыш.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал к решительности и солидарности Европы и всего Запада перед агрессивной Россией.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что война в Украине может продолжаться еще очень долго.