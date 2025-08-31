Туск: останні тижні показали, що жодні поступки Путіну не гарантують безпеки

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав до рішучості і солідарності Європи і всього Заходу перед агресивною Росією.

Про це він сказав на кордоні Польщі і Білорусі під час спільного візиту туди з президенткою Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Туск підкреслив, що останні дні і тижні війни в Україні дуже чітко показують, що "ніякі поступки, ніяка тонка гра з російським лідером Владіміром Путіним і агресивною Росією не веде до успіху, не гарантує нашої безпеки".

"Польща, Європа, НАТО, Сполучені Штати повинні знову, як колись, коли ми відчували підтримку всього Заходу 45 років тому, коли виникла "Солідарність", так само сьогодні повинні бути дуже жорсткими, рішучими, солідарними перед обличчям цієї чергової версії імперії зла", – підкреслив глава уряду.

За його словами, "досить поступок, ми повинні бути жорсткими і добре до цього підготовленими".

"Польща добре готується, і Європейський Союз, і ви особисто, пані президент, також тут, щоб знайти аргументи, щоб переконати всіх у Європі, що цей кордон – це кордон, який ми повинні охороняти, в який ми також повинні інвестувати європейські гроші", – сказав Туск.

Глава уряду зазначив, що Польща розраховує на "дуже серйозну" частку в розподілі коштів з європейських програм зміцнення безпеки, таких як програма SAFE.

"Ми претендуємо на десятки мільярдів євро і говоримо про це без комплексів. Ми ні в кого нічого не просимо, тому що ніхто нікому не робить у цьому питанні ніяких послуг", – підкреслив Туск.

"Польща збирається наступного року інвестувати 200 мільярдів злотих в оборону, в оборонну промисловість і в польську армію. Тому ми серйозно ставимося до своїх обов'язків і очікуємо, що всі інституції та країни Європи так само серйозно поставляться до питання безпеки східного кордону і займуть жорстку позицію по відношенню до агресора і до Росії", – сказав він.

Туск також розповів, що служби безпеки радили йому скасувати спільний з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн візит на польсько-білоруський кордон.

Візит фон дер Ляєн до Польщі є одним із загалом семи візитів до держав ЄС, що "захищають кордони з РФ та Білоруссю".