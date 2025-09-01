Підводний кабель Estlink 1 між Естонією та Фінляндією відключили через невідому проблему

Фінський оператор повідомив про проблему з енергокабелем Estlink 1, що сполучає Естонію та Фінляндію по дну Фінської затоки, внаслідок чого електролінію відключили.

Оператор Fingrid у понеділок повідомив про проблему з підводним енергетичним кабелем Estlink 1 між Естонією та Фінляндією.

У зв’язку з цим кабель від’єднали від мережі о 5:46 ранку 1 вересня. Причини проблеми з’ясовують.

Повідомлення привернуло підвищену увагу у зв’язку з нещодавнім інцидентом з кабелем-близнюком Estlink 2, який, як вважають, обірвали якорем судна, котре зараховують до так званого "тіньового флоту" танкерів, що возять російську нафту.

Відремонтований Estlink 2 ввели в експлуатацію наприкінці червня.

Цьому випадку передувала ще серія інцидентів з пошкодженням підводної інфраструктури у Балтійському морі.