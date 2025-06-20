Пошкоджений на Різдво у Балтійському морі кабель знову ввели в експлуатацію

Морський електричний кабель Estlink 2 знову став доступним для використання на енергетичному ринку після пошкодження у грудні.

Про це повідомив представник оператора електромереж Fingrid агентству STT, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Раніше цього тижня Fingrid повідомив, що ремонтні роботи з відновлення електрозв'язку між Фінляндією та Естонією завершені. Пошкоджений морський кабель був замінений новим на ділянці приблизно в один кілометр.

Тестування, пов'язане з введенням кабелю в експлуатацію, почалося у вівторок ввечері і пройшло без проблем.

Морський кабель був пошкоджений на Різдво, і лінія електропередачі з того часу не працювала. У пошкодженні кабелю підозрюється танкер Eagle S.

Поліція та прокуратура Фінляндії тиждень тому оголосили про завершення кримінального розслідування щодо танкера Eagle S, який підозрюють у пошкодженні підводних кабелів у Балтійському морі в грудні 2024 року.

Регіон Балтійського моря перебуває в підвищеній готовності до диверсій після серії аварій на лініях електропередач, газопроводах і телекомунікаційних мережах.

Детально про цей інцидент – у статті Російська війна йде під воду.