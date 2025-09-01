Подводный кабель Estlink 1 между Эстонией и Финляндией отключили из-за неизвестной проблемы

Финский оператор сообщил о проблеме с энергокабелем Estlink 1, соединяющим Эстонию и Финляндию по дну Финского залива, в результате чего электролинию отключили.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Оператор Fingrid в понедельник сообщил о проблеме с подводным энергетическим кабелем Estlink 1 между Эстонией и Финляндией.

В связи с этим кабель отключили от сети в 5:46 утра 1 сентября. Причины проблемы выясняются.

Сообщение привлекло повышенное внимание в связи с недавним инцидентом с кабелем-близнецом Estlink 2, который, как полагают, оборвали якорем судна, которое причисляют к так называемому "теневому флоту" танкеров, возящих российскую нефть.

Отремонтированный Estlink 2 ввели в эксплуатацию в конце июня.

Этому случаю предшествовала еще серия инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море.